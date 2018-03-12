Деловые Сводки
- Журналист рассказал, как болгары поставили Кремль на место
- Обнаружен компьютерный вирус, который невозможно уничтожить
- Есть единственный выход: Путину указали на большую проблему в войне против Запада
- Украинские школы ждет крупное нововведение — 6 предметов собираются объединить в один
- Ученые рассказали о появлении новой смертельной болезни
|Стало известно, где и когда появятся платные дороги в Украине (ВИДЕО)
|12.03.2018 20:42
|
От Львова до польской границы за 280 гривен. Примерно столько может стоить проезд первой в Украине платной дорогой. Ею может стать участок Львов-Краковец.
По оценкам экспертов, стоимость платных дорог в Украине может быть от 10 до 20 евроцентов за километр. Это недешево. Для сравнения, во Франции и Италии — примерно 15 евроцентов. Тарифы будет определять Кабмин с учетом уровня инфляции. Плата за проезд может существенно различаться в зависимости от того, где находится дорога, сколько средств в нее вложили, насколько интенсивный трафик и других факторов, информирует svodka.net.