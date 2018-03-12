От Львова до польской границы за 280 гривен. Примерно столько может стоить проезд первой в Украине платной дорогой. Ею может стать участок Львов-Краковец.

По оценкам экспертов, стоимость платных дорог в Украине может быть от 10 до 20 евроцентов за километр. Это недешево. Для сравнения, во Франции и Италии — примерно 15 евроцентов. Тарифы будет определять Кабмин с учетом уровня инфляции. Плата за проезд может существенно различаться в зависимости от того, где находится дорога, сколько средств в нее вложили, насколько интенсивный трафик и других факторов, информирует svodka.net.

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