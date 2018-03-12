Сергея Скрипаля, бывшего российского разведчика и агента MI-6, отравленного на прошлой неделе в Солсбери, разоблачил испанский шпион, осужденный на 12 лет тюрьмы за передачу секретной информации для Кремля.

Источники в британской разведке подтвердили для издания, что Скрипаля как двойного агента выдал 52-летний Роберто Флорес Гарсия, шпион, который работал на Центр национальной разведки (ЦНР) – испанское разведывательное агентство, информирует svodka.net.

Именно он узнал о сотрудничестве российского агента в Испании с MI-6 и испанской разведкой, и сообщил эту информацию, заполнив контактную форму в российском посольстве в Мадриде, отмечается в статье.

Гарсия предложил ряд секретных данных Петру Мельникову, работавший в посольстве с 2000 по 2003 годы, согласно документам суда по делу о государственной измене

– уточняет британская газета.

Испанский шпион согласился «сливать» России информацию в обмен на 200 тысяч долларов.

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Флорес был признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению на 12 лет, что стало первым случаем такого рода с тех пор, как Испания снова стала демократической страной в конце 1970-х, отмечают журналисты.

Что касается Скрипаля, то прежний российский шпион был завербован MI-6, когда находился в Мадриде в качестве офицера ГРУ в середине 1990-х.

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