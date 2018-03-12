Утечка канализационных стоков через подключение временной канализации со строительной площадки произошел на Троещине в Киеве.

На днях в районе новостройки по адресу ул. Т. Драйзера, 40, обнаружена утечка канализационных стоков в систему водослива. Как сообщил заместитель начальника Управления эксплуатации канализационного хозяйства и насосных станций Руслан Ролинский, причиной стало объединение системы поверхностного слива и канализации, информирует svodka.net.

Как оказалось, к системе было подключено временную канализацию со строительной площадки, так как по данному адресу продолжаются строительные работы, хотя часть жителей уже заселились в новостройку. При этом водослив диаметром 1200 мм и канализационные колодцы оказались засыпанными отходами строительства, а доступ к ним был перекрыт положенным в ходе строительства асфальтовым покрытием.

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