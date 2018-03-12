Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении новой смертельной эпидемии, которую вызывает неизвестный патоген. Назвали эту болезнь икс.

«Следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не наблюдали … Кажется, странно называть болезнь икс, но мы обозначили ее так, поскольку мы еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов», — говорит Джон Арне Роттинген, исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант ВОЗ, информирует svodka.net.

Ученые не знают патоген, забиячливый болезнь икс. Предполагается, что она передается во время общение с животными или при контакте с ВИЧ-инфицированными.

По мнению специалистов, эта болезнь может стать более серьезной, чем лихорадка Ласса и вирус Эбола, которые убили более 11 000 человек в Африке.

Последняя мощная вспышка лихорадки Ласса произошла в этом году, за несколько недель в Нигерии погибли более ста человек, уровень смертности достиг 23,8%.

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