Военный обозреватель Александр Гольц считает, что у России нет ни экономических, ни человеческих ресурсов для противостояния с Западом.

Об этом он пишет в своей статье на The New Times, информирует svodka.net.

По мнению обозревателя, успешная военная реформа, предпринятая российским режимом, вскружила Кремлю голову, в результате чего тот вошел в прямое военное противостояние с Западом. Гольц сравнивает нынешнюю политику России с планами Германии начала ХХ века:

«Немецкий генштаб создал способный план одновременной войны на два фронта — против России и Франции. Его автор — Альфред фон Шлиффен — с математической точностью рассчитал переброску соединений с западного фронта на восточный. Но при этом демонстративно игнорировал экономические и демографические возможности Германии», – пишет обозреватель.

По его мнению, сейчас у российской армии не хватает солдат для укомплектования всех новых соединений: «Численность контрактников (385 тыс.) не растет, а количество солдат-срочников падает (этой осенью оно уменьшилось на 14 тыс.)».

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«У Кремля нет ни экономических, ни человеческих ресурсов для военного противостояния Западу», – делает вывод Гольц.

Единственным выходом для России, по словам обозревателя, остаются угрозы всему миру ядерным уничтожением.

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