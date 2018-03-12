Вирус Slingshot, способный заражать маршрутизаторы персональных компьютеров с помощью многоуровневых атак обнаружили специалисты Лаборатории Касперского. Новая вредоносная программа нацелена на роутеры. Об этом говорится в блоге компании.

В результате опасная для системы информация распространяется быстрее. Все усугубляется тем, что вирус распространяется сразу на несколько устройств, информирует svodka.net.

Вирус оказался очень «живучим» и заменяет библиотеку умышленно созданной копией, загружает зараженные компоненты, а затем запускает процесс атаки на компьютерах.

Программа не только способна украсть любую информацию, хранящуюся в цифровом виде, включая сетевой трафик, скриншоты и пароли. Она также тщательно следит за собственной сохранностью и бесперебойной работой: к примеру, чтобы отвлечь от себя любые подозрения, вирус самостоятельно инициирует проверки безопасности компьютера.

Из-за наличия сложных функций исследователи предположили, что Slingshot создан государственным агентством. В коде вируса обнаружили подсказки, которые указывают на англичан, но достоверных сведений нет.

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