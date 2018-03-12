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|Космос: Государственное космическое агентство Украины желает запускать ракеты из Австралии
|12.03.2018 22:18
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Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром рядом с австралийской авиабазой Кёртин.
«Украина обладает необходимым техническим опытом, имеет цепочку поставок и длительную историю участия в космической гонке, что подкрепляет наше предложение», – заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, информирует svodka.net.
Для постройки космопорта в ГКАУ хотели бы получить в аренду на коммерческих условиях земельный участок от 5 до 7 тысяч квадратных километров, предпочтительно в районе авиабазы Кёртин возле Дерби.
В агентстве хотели бы, чтобы правительство штата и федеральное правительство Австралии рассмотрело вопрос о выделении и передаче в аренду земельного участка, согласовало все экологические вопросы и прочие базовые условия, необходимые для начала реализации проекта.
svodka.net/
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В статье говорится, что «строительство стартовых площадок, ангаров и сопутствующей инфраструктуры может финансироваться за счёт частных инвестиций, а также инвестиций, сделанных соседями и союзниками Австралии».
Базовые исследования по проекту могут быть проведены за относительно короткое время, а с точки зрения финансов на это может потребоваться менее 500 000 долларов. Технико-экономические изыскания, которые определят стоимость проекта, можно будет провести за два года.