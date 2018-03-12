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|Порошенко рассказал, что улучшить инвестклимат в стране
|12.03.2018 22:34
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Новый закон усилит контроль за сектором обороны и безопасности, что увеличит степень доверия инвесторов
Закон о национальной безопасности способен улучшить инвестиционный климат Украины в случае принятия его народными избранниками. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.
«Мы должны настойчиво работать для того, чтобы Украина изменилась в отношении стандартов НАТО. В этом в значительной мере будет помогать закон о национальной безопасности, который зарегистрирован в парламенте и разработан в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО», — сказал он.
Также глава государства отметил, что принятие данного закона тесно связано с улучшением инвестиционного климата Украины.
«Казалось бы, какое отношение это имеет к инвестиционному климату? Прямое и непосредственное. Потому что усиливается парламентский контроль за сектором обороны и безопасности, усиливается общественный контроль за этим сектором, и увеличивается уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО», — отметил глава государства.
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Ранее UBR.UA сообщал, что на встрече с бизнесменами Порошенко предложил провести налоговую амнистию. Также напомним, что в конце февраля в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и был немедленно направлен в профильный комитет для рассмотрения.