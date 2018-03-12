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|Не только россияне: Кто из соседей относится к украинцам с антипатией
|12.03.2018 23:28
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Количество поляков, относящихся к украинцам с антипатией, превышает количество тех, кто относится к ним с симпатией.
Такие данные опубликовало издание Gazeta Prawna со ссылкой на польский Центр исследования обещственного мнения CBOS, информирует svodka.net.
Отмечается, что количество позитивно относящихся к украинцам поляков составляет 24%. В то же время негативно по отношению к ним настроены 40% опрошенных.
Еще меньше поляки любят вьетнамцев (21%), белорусов (21%), сербов (19%) и россиян (18%), При этом негативно к россиянам относятся 49%.
Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в целом отношение поляков ухудшилось почти ко всем нациям, а отношение к украинцам и немцам является самым нетерпимым за последние 10 лет. Также очень низкие показатели симпатий за последние десять лет получили в стране французы. Лидерами симпатий в стране являются чехи, итальянцы, американцы, англичане, словаки и венгры.
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