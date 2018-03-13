На самом деле, ключевым событием последних дней, а может и месяцев, стало официальное признание Украины как «аспиранта» НАТО. Это настолько выдающееся событие, что его просто трудно было осмыслить и оно прошло мимо прессы и даже мимо большей части «экспертов».

Тут дело вот в чем. В официальном заявлении НАТО были указаны названия нескольких стран, в том числе – Грузии и Украины, которые проходят стадию аспирантуры Альянса. В общем, даже оглашение этого факта вызвало изжогу и диарею в Кремле. Тут даже и говорить не о чем, но комментирование темы прошло в приглушенных тонах, и вот почему. Если дать команду подконтрольным Кремлю СМИ обыграть эту тему в стиле «не забудем, не простим», то кто-то задаст один простой и в то же время, уничтожающий вопрос лично Путину, информирует svodka.net.

Ведь чем он оправдывал набег в Украину, повлекшее за собой жертвы не только между украинцев, но и россияне потеряли тысячи, а, вероятно, и десятки тысяч своих граждан, в виде наемников и кадровых военных, а кроме того, получили все усиливающийся пресс санкций? Ответ быдлу был дан простой и однозначный: чтобы в Крыму не стояли базы НАТО. А теперь получается, что через довольно короткий промежуток времени эти базы будут стоять в Харькове и Сумах, например, откуда до Москвы – рукой подать.

Причем, базы ВСУ, по факту, будут уже базами НАТО. В этом случае, кто-то из россиян может сформулировать вопрос Путину следующим образом: «Ну что, дедушка Вова, переиграл? Тебе базы в Севастополе мерещились, а теперь они в Харькове и за эту «многоходову» все заплатили такую цену?» Тут, натурально, возникнет ветка сосны, крепкая веревка и последние слова нацлидера: «Она утонула».

Именно по этой причине данное событие обсуждается, но тихо, с отчетливым шипением сквозь зубы. А ведь российские военные, по разным причинам покинувшие ВС РФ, пишут о том, что за несколько лет до вторжения в Украину, штабы бригад и более крупных соединений участвовали в конкурсе на составление лучшего оперативного плана вторжения в Украину. Насколько нам известно, за основу плана вторжения в Украину взяли разработки оперативного управления штаба Западного военного округа. Сами оперативные планы – совершенно секретны, но сам факт их разработки отдельно и не скрывался.

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То есть, все мероприятия, которые, в той или иной мере, были реализованы против Украины, оказались бесполезными. Даже находясь в состоянии войны, пусть и официально не объявленной, Украина сделала свой выбор в пользу НАТО и формализует его через процедуры, заложенные самим альянсом. Их проходили все новые члены НАТО, которые присоединялись к нему уже после учреждения странами-основателями. Для всех новичков имеется некая дорожная карта, которая разложена на этапы как по необходимым мероприятиям, так и по времени. В любом случае, присоединение к Альянсу занимает довольно продолжительное время.

Именно в связи с этими процедурами, Украина оказалась в уникальном положении, которого не имел ни один новичок Альянса. Удивительно, что на это никто не обратил внимания. Мы восполним этот пробел.Напомним, о повышении статуса Украины во взаимодействии с НАТО заявил президент Порошенко на своей официальной странице президента Украины. Это же подтверждено на официальном сайте НАТО. Озвучила категорию нового статуса вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Мы даем эти ссылки для того, чтобы желающие могли убедиться в «подплинтусном» уровне одиноких «экспертов», специализирующихся в набрасывании на вентилятор. Они уже «авторитетно» рассказали о том, что никакого повышения статуса не произошло. Это напоминает картинку из мультика «Жил-был пес», где волк, увидев пса, вопрошает: «Шо? Опять?»

Дело в том, что примерно одна и та же толпа постоянно трудится у вентилятора и усердно рассказывает о том, что Украина не получит: ассоциацию с ЕС, кредиты МВФ, безвиз, летальное оружие и далее – по списку. Что-то Украина уже получила, но, тем не менее, они продолжают трудиться усердно, упорно отрабатывая свои гонорары.

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Тем не менее, событие действительно масштабное и ожидались комментарии политических «тяжеловозов», которые работают за куда большие гонорары, но их почему-то не слышно. Как сказано на официальном сайте Альянса, евроатлантические перспективы получены четырьмя странами: Боснией и Герцеговиной, Македонией, Грузией и Украиной. Но лишь Украина имеет бесспорный приоритет в этой четверке. Понятно, что географические и прочие размеры Украины не идут в сравнение с остальными тремя странами, да и военный потенциал – несравним. Это – важные факторы, но основное отличие вытекает именно из процедуры вступления в НАТО.

Растянутость процесса вступления в Альянс обусловлена несколькими причинам. Одного желания кандидата – мало. На этом основании Альянс только формировался, а вот расширяется он по другому алгоритму. Оно и понятно, за десятилетия существования Блока, наработана масса стандартов, унифицирующих как сами вооруженные силы стран участниц, так и множество аспектов экономической и политической жизни стран, включая и приведение к общим стандартам блока нормативно-правовой базы, прямо или косвенно касающейся вопросов обороны.

Это значит, что страны-кандидаты должны упорно работать, чтобы довести свое внутреннее состояние до совместимости с Альянсом. Только изменение законодательной базы займет много времени, а кроме этого, экономика страны получает новые установки, которые должны обеспечить эффективность вооруженных сил. Самая простая и эффективная иллюстрация этого аспекта – обязательная минимальная квота оборонных расходов, которая должна закладываться в бюджет.

А дальше – все просто. Чем больше желание кандидата вступить в Альянс, тем больше усилий он прилагает для приведения в соответствие с требованиями НАТО своих вооруженных сил. Это касается структуры войск, системы управления и, в конце концов – приведение техники и вооружений к существующим требованиям Альянса. Понятно, что модернизация только военного хозяйства стоит денег, а потому – все будет упираться в количество средств, отпускаемых на эти цели. Вот тут и проявляется серьезность стремления кандидата. Просто представим, что все военнослужащие должны освоить базовый английский, чтобы общаться с коллегами из других стран, получать и отдавать приказы и просто читать сообщения той же разведки или маркировку боеприпасов. Все это занимает время.Украина же стоит особняком, от всех указанных кандидатов. Она быстро подгоняет все указанные выше вопросы к стандартам НАТО. Это не только потому, что мы сделали такой выбор, но потому что мы – воюющая страна и вступили в эту войну, имея разваленную армию. Поэтому процесс ее воссоздания уже идет с учетом норм и требований Альянса, а бюджетные средства, выделяемые на это, соответствуют требованиям военного времени.

Это значить, что у нас просто нет иного выхода, кроме как быстро и эффективно приводить армию и страну к состоянию, когда мы сможем интегрироваться в НАТО и этот процесс полностью совпадает с мероприятиями по решительному повышению боеспособности вооруженных сил.

Тут возникает парадоксальная ситуация, когда война дала мощнейший стимул к практическим действиям, необходимым для вступления в Альянс. Не будь войны, этот вопрос растянулся бы на десятилетия, ибо трудно было бы подтянуть экономику, нормативно-правовую базу, личный состав и материальную часть войск. Тут же мы работаем в режиме вынужденного ускорения и, непременно, движемся быстрее, чем все указанные выше страны. Это значит, что готовность к присоединению Украины к НАТО наступит не просто быстрее, а решительно быстрее, чем у остальных стран.

И последнее соображение, которое, непременно, принимается во внимание Брюсселем. Военные уже определились с основной угрозой на континенте и даже ее артикулировали. Она исходит от РФ и в этом смысле многие члены Альянса просто пасуют перед этой угрозой, а Украина – рубится, невзирая ни на что. По факту, на континенте существует одна армия, которая является реальной силой по сдерживанию российской угрозы и это – ВСУ, даже в нынешнем виде.

Вспомним, что произошло при возникновении угрозы странам Балтии. В Европу пошли транспорты с американскими войсками, поскольку тут не оказалось боеспособных сил, способных сразу отреагировать на угрозу. По факту, только мы и США можем надеть намордник на взбесившегося медведя и засунуть ему в нужное место его друга – двуглавого орла.

Все это дает надежды на то, что дистанцию до НАТО мы пройдем быстро и эффективно, как мы это сделали с ассоциацией или безвизом.

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