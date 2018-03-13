Деловые Сводки
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|Сутки "перемирия": 5 обстрелов позиций ВСУ, двое наших бойцов ранены, - штаб АТО
|13.03.2018 07:11
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Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП-2 на Луганском и Донецком направлениях.
Сутки "перемирия": Обстрелы наших позиций продолжаются, украинская армия несет потери, - штаб АТОВ Полтаве простились с погибшим в зоне АТО 20-летним героем (ВИДЕО)СБУ: Рубан – политический проект России
Сводка Пресс-центра штаба АТО за 12 марта 2018 года, информирует svodka.net.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников.
На Луганском направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.
В Донецкой области, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120-мм и 82-мм минометы близко Павлополь, вооружения БМП-2 и 82-мм минометы — у Водяного, минометы и стрелковое оружие — по защитникам Авдеевки.
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В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащие доставлены в военно-медицинские учреждения, им оказана медицинская помощь.