Луценко заявил, что все доказательства по делу Рубана будут обнародованы после завершения следствия.

У следствия есть аудио-и видеодоказательства относительно контактирования главаря «ДНР» Александра Захарченко и руководителя центра «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке теракта, информирует svodka.net.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Сейчас продолжается экспертиза видео и аудиозаписей, которая будет завершена на этой неделе.

«У нас есть доказательства, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт», — добавил он.

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Луценко заявил, что все доказательства по делу Рубана будут обнародованы после завершения следствия.

«Когда следствие будет считать возможным, доказательства будут обнародованы. Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию «ДНР», потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки загружают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания», — отметил Луценко.

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По словам Луценко, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

«То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами», — резюмировал Луценко.

Напомним, ранее руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии в авто ничего не знал.

Глава СБУ Василий Грицак завил, что с помощью перевозимого Рубаном оружия в центре Киева планировали осуществить масштабные теракты, которые привели бы к множеству жертв.

Суд постановил взять Рубана под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.

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