Депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов указал в декларации за 2017 год более 13 тысяч биткоинов на сумму около 2,1 миллиарда гривен.

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Декларация опубликована на сайте Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информирует svodka.net.

Так, в 2012 году он приобрел 4376 биткоинов за 402 тыс гривен, их стоимость сейчас составляет 1,7 млрд гривен.

В 2017 году в результате хардфорка биткоина Голубов получил в собственность 4376 единиц криптовалюты Bitcoin Cash, которые сейчас оцениваются в 296,78 миллиона гривен, и 4376 криптомонет Bitcoin Gold, задекларированная стоимость которых составляет 28,86 млн гривен.

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Также он задекларировал 218,2 тыс. долларов наличных.

Ранее Голубов обвинялся в хищении 11 миллионов долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубове писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном криминале, в частности – Тһе Wall Street Journal.

Расследование против Голубова также проводили американские следователи.

Однако через несколько месяцев депутаты от Партии регионов-Владимир Демехин и Владимир Макеенко взяли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а еще через некоторое время дело против Голубова закрыли.

В 2014 году Голубов был избран депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

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