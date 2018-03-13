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|Нацбанк заменит банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен монетами
|13.03.2018 09:27
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Сообщается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.
14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.Об этом говорится в сообщении пресс-служба НБУ, информирует svodka.net.
«Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении», — сказано в сообщении.
В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.
В 2017 году чаще только подделывали купюру номиналом 500 грн, — НБУ.
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Также сообщается, что участие в презентации примут представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а также авторы эскизов новых монет.
Место проведения: Национальный банк Украины (г. Киев, ул. Институтская, 9, центральный вход).