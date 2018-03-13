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|Украинский певец объяснил свое полное неуважение к россиянам (ВИДЕО)
|13.03.2018 09:35
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Россияне в своей пропаганде используют любые средства, даже
незаконные: кого-то купить, кого-то продать, заявил в интервью
«Апострофу. Лайм» известный украинский музыкант, галерист,
арт-менеджер, прежний участник «Океана Эльзы» Павел Гудимов.
«Если мы говорим уже о пропаганде в Украине и пропаганде в России, это две кардинально разные пропаганды. Я думаю, что Россия не пожалела много денег, вложила в пропаганду. А для нас пропаганда — это нести украинское в мир, нести месседжи какие-то, и пытаться сказать, что хорошо, а что плохо. А у них это так с фантазией, с технологиями, которые не держатся на поверхностных вещах. Они держатся на глубинных кодах, имперских кодах, это психология. То есть те все воздействия, которые происходят, я думаю, находятся за пределами закона, но, с другой стороны, они работают на все слои — и на средний класс, и на интеллигенцию. Кого-то купить, кого-то продать. И эта российская позиция у меня вызывает 100% -ное неуважение», — высказал свое мнение он, информирует svodka.net.