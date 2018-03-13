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|Украина на втором месте медального зачета Паралимпиады-2018
|13.03.2018 09:43
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Сборная Украины поднялась на второе место в общекомандном медальном зачете XXII Зимних Паралимпийских Игр, которые проходят в Пхенчхане (Южная Корея).
По итогам четвертого соревновательного дня в копилке «желто-синих» 15 медалей — 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых, информирует svodka.net.
Таким образом наши соотечественники вновь обошли в медальном зачете российских спортсменов, выступающих в Пхенчхане в команде НПА — нейтральные паралимпийские атлеты.
Лидерство на Паралимпиаде удерживает сборная США. В активе американцев 17 наград — 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.
Напомним, что 13 марта 18-летний украинец Тарас Радь стал чемпионом Игр в Пхенчхане, выиграв биатлонную гонку на дистанции 12,5 в классе LW 12 для сидячих спортсменов.
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Позднее Украина завоевала пятую золотую медаль. Оксана Шишкова одержала победу в индивидуальной гонке на дистанции 10 км. Харьковчанка финишировала первой в классе В2 – дисциплина для спортсменов с нарушением зрения.Серебряными призерами Пхенчхана стали биатлонисты Игорь Рептюх (LW 8 — стоячие спортсмены) и Александр Казик (В1 — нарушение зрения).
А бронзовые медали для Украины завоевали Юрий Уткин (В2) и Людмила Ляшенко (LW8).