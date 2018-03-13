Бизнесмен уверен, что Землю ждут «темные времена», следовательно важно иметь станции на Луне и Марсе, где в безопасности должны храниться образцы человеческой цивилизации.

Глава компании SpaceX Илон Маск на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине штат Техас заявил, что обитаемые станции на Луне и Марсе помогут человечеству возродить цивилизацию в случае третьей мировой войны, сообщает Phys.org, информирует svodka.net.

По его словам, существует вероятность «темного века» для человечества, особенно если наступит третья мировая война.

«Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть довольно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, вероятно, сократить продолжительность «темных веков». Я думаю, важно иметь станции на Луне и Марсе, которые помогли бы восстановить жизнь на Земле», − отметил бизнесмен.

Маск добавил, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе.

Читайте: Маск анонсировал первые полеты на Марс в 2019 году

«Потому что Марс довольно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне», − пояснил он.

Напомним, Маск также заявил, что SpaceX будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году.

Хокинг: Людям необходимо покинуть Землю

Сводка.нет - Новости Украины и Мира