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|Браво ЕС за спектакль с продлением санкций, но когда будет расширение? - Злой одессит
|13.03.2018 10:07
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Совет ЕС каждые полгода имитирует бурную деятельность, в поддержку Украины, выписывая красные карточки одним и тем же людям и компаниям.
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Что же, сегодня Совет ЕС ещё на полгода продлил санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации. Таким образом, Европейский Союз продемонстрировал приверженность идеям незыблемости территориальной целостности и независимости Украины, информирует svodka.net.
Одним словом – браво! Браво за спектакль, который длится который год подряд. Нет, серьезно, господа и дамы из Совета ЕС, вы каждые полгода имитируете бурную деятельность, в поддержку Украины, выписывая красную карточку одним и тем же людям и компаниям. От полугодия к полугодию. От года к году. Может, пора взять пример со США и попробовать расширить эти списки на пару десятков, а то и сотен персоналий?
Однако, увы и ах, то ли по причине деградированной формы консерватизма, то ли в связи с все более набирающем силу в европейском политикуме пророссийским лоббизмом, но санкционные списки ЕС который год подряд не претерпевают изменений.
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А потому, что это продление нам дает, кроме осознания того, что ЕС не намерен двигаться за пределы уже давно очерченных границ?