Гражданину Путину следовало бы знать, что если переходишь на арестантский жаргон, то надо иметь в виду, что сказанное – имеет свою цену, особенно тогда, когда речь заходит о параше или чем-то подобном.

Как не крути, а события закручиваются с невероятной скоростью. Только месяц прошел с операции «Винегрет», где накрошили несколько сотен отборных российских наемников под сирийским Хишамом, а это уже никому не интересно. Еще меньше времени прошло с момента обнародования данных, согласно которым МИД РФ оказался крупным поставщиком кокаина из Южной Америки в Европу, но и об этом уже если не забыли, то из топ-новостей тема вылетела без сомнений. После этого прямо у посадочной полосы российской авиабазы в Сирии, активисты из пулемета завалили транспортный Ан-26 с генералом и старшими офицерами на борту, но и и это уже никому не интересно после ультиматума, выдвинутого Москве премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Точно также, только три дня назад мы опубликовали большую статью об интервью Путина американской журналистке Мегин Кейли под названием «Пояснения урки», с Путиным в главной роли, а он взял и самолично поставил под этим свою подпись, информирует svodka.net.

В своем, пока последнем интервью уже карманному журналисту, Путин четко показал, что IQ для него – две буквы «фашистского алфавита» и ничего более. Это следует из того, каким образом он иллюстрирует свои мысли. Насколько мы помним, Путин самой первой версии умел говорить по-немецки. Это пояснялось тем, что в свое время он служил начальником «первого стратегического клуба» на территории ГДР, где в его подчинении были гармошки, балалайки и прочие ударные инструменты. Тогда-то он и научился общаться на языке Гете и Шиллера. Но время шло и если в первой каденции он общался с немцами без переводчика, то Путин более поздних версий, немецкого уже не понимал и нуждался в синхронном переводе. Но как ни крути, изучение немецкого языка должно было оставить какой-то след и он мог бы приводить короткие цитаты из поэм Бетховена или философских монографий Шуберта, но не тут-то было. В интервью он вспомнил фильм «Джентльмены удачи» и тот его случай, когда какой-то урка (заметим!) говорит: «ваше место у параши»! Это было сказано для объяснения сути противоречий РФ и Запада. То есть, Запад, по мнению Путина, назначил место РФ у параши, а с его слов «нам это место не нравится». То есть, на парашу РФ уже определили, но там оказалось не очень хорошо. Это – уровень президента крупной страны, толкающего предвыборное интервью. И вот это существо – гарантированно выберут.

В связи с этим, мы имеем несколько замечаний. Первое. Россияне могут гордиться тем, что старик еще не берется за цитаты из старых мультиков или из порнофильмов, а мог бы. Второе. Мы уже писали о том, что этот персонаж ассоциирует себя со страной, хотя ему лично и не раз говорили о том, что ты и твой бандитский послужной список – одно, а твоя страна – другое, будь нормальным человеком и не смешивай страну со своей несмываемой грязью. То есть, место у параши было указано Путину, только он туда затащил всю свою страну, в чем теперь и признался.

Из этого следует последнее замечание. Гражданину Путину следовало бы знать, что если переходишь на арестантский жаргон, то надо иметь в виду, что сказанное – имеет свою цену, особенно тогда, когда речь заходит о параше или чем-то подобном. Если ты не понимаешь, что лепишь – лучше не надо. В самом деле, лучше проговаривать сонеты Моне. Тут случилось то же самое. Из его речи понятно, что злые западные страны указали РФ место у параши, но когда она оказалась там, выяснилось, что там – плохое место. Это он сам такое рассказал. А далее он говорит о том, что такую ситуацию надо разрешать не с помощью ультиматумов и окриков, а с помощью диалога.

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Вот тут гражданин Путин допустил промашку. Если он согласился, что вместе со своей страной определился на параше, хотя ему это и не нравится, то разговаривать с ним никто не будет по определению. Таковы арестантские понятия. Как только ты определился с жизнью на параше, то обратного хода уже нет ни при каких обстоятельствах.

Короче говоря, дедушка спекся уже настолько, что поплыл даже в «понятиях». Президент самой крупной, по площади, страны в мире, оперирует аргументами типа «место у параши» или «мои фото верхом на медведе», это уже не просто ниже плинтуса, а действительно – в другой реальности, как сказала Ангела Меркель.

Про его фотожабы верхом на медведе Путин рассказывал Келли и добавлял, мол фотки такие есть, но такого не было точно. Хорошо, что Келли – настоящий журналист, а не мастер разговорного жанра. В противном случае, она могла бы поддержать этот унитазный уровень аргументации и парировать примерно так: «но ведь никто не видел ваших фотографий верхом на суке Конни, а жена от вас ушла».

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Все это к тому, что правитель быстро и конкретно выживает из ума и несет уже такое, что ему пора в больничку, под капельницу, а он опять хочет шесть лет ходить со вшитой, для надежности, в какую-то часть тела, ядерной кнопкой. Впрочем, россиянам такое нравится и они откроют много интересного в своем президенте. Цитаты про парашу – только начало.

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