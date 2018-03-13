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|Курс биткоина 13 марта снова качнулся вниз
|13.03.2018 11:19
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Курс Bitcoin 13 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником потерял около 4%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 13 марта, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 9170.51 BTС/USD (-3.90%)
Американская биржа Bitfinex 9158.90 BTС/USD (-3.79%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (9542.69 BTС/USD) упал на 3.90%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 41 514 590 долларов на 4466 биткоинов.
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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.
Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
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