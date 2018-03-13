Его близкие «не верят» в то, что он мог сознательно принять участие в контрабанде наркотиков.

В деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию фигурирует российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые контролировали перемещение чемоданов с наркотиками. Об этом узнал RT, информирует svodka.net.

Керлингиста наняли в качестве водителя люди, встречавшие чемоданы с кокаином в российском аэропорту, — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Килба проходит по делу о контрабанде в качестве свидетеля, а Калмыков и Худжамов — подозреваемые. Прослушка их телефонных разговоров показала, что они знали, какой груз находится в чемоданах.

В разговоре с RT Килба воздержался от комментариев. «Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — сказал спортсмен. Его близкие «не верят» в то, что он мог сознательно принять участие в контрабанде наркотиков.

Имена фигурирующих в деле граждан Латвии не называются. По словам адвоката Худжамова Дмитрия Миненко, его подзащитный летал в столицу Аргентины Буэнос-Айрес в сопровождении двух латышей.

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«Вообще, это была странная поездка. Вначале мой подзащитный прилетел в Испанию и уже оттуда на частном самолете, в компании неких латышей, которые выполняли роль соглядатаев, полетел в Аргентину (…) Мы выходили к следствию с ходатайством, чтобы нам объяснили, кто это был, но нам не говорят», — уточнил Миненко.

По его словам, изначально частный самолет должен был доставить кокаин не в Москву, а в Ригу.

По делу о контрабанде наркотиков арестованы три человека, в том числе прежний завхоз школы при посольстве России в Аргентине Али Абянов. В декабре 2017 года они встречали в России чемоданы с кокаином, которые в 2016 году нашли в школе при посольстве России в Аргентине. При содействии аргентинской полиции кокаин заменили на муку, а чемоданы оснастили GPS-датчиками.

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В начале марта в Германии арестовали Андрея Ковальчука, которого считают организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Именно он, по версии следствия, разместил чемоданы в школе при посольстве и нанял частный самолет для их перевозки. Сам Ковальчук говорит, что в чемоданах был кофе, коньяк и сигары, а отношения к наркотикам в них он не имеет.

При этом прежний завхоз школы Али Абянов, арестованный по делу о контрабанде наркотиков, в своих показаниях утверждает, что Ковальчук с 2012 года оставлял чемоданы несколько раз и просил отправлять под видом дипломатической почты. За каждый чемодан Абянов, по его словам, получал по тысяче долларов.

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