Президент США действовал по рекомендации Комитета по иностранным инвестициям в США, который оценивает каждое крупное приобретение

Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку сингапурской Broadcom производителя микрочипов для Apple, компании Qualcomm, говорится в президентском указе, информирует svodka.net.

Причиной такого решения в Белом доме называют соображения национальной безопасности. Если бы сделка состоялась, ее сумма составила бы рекордные для технологического сектора 117 миллиардов долларов.

Как отмечает Bloomberg, Трамп действовал по рекомендации Комитета по иностранным инвестициям в США, который оценивает каждое крупное приобретение. Комитет предоставил президенту достаточные доказательства того, что сингапурская компания может подвергнуть угрозе безопасность Соединенных Штатов.

Broadcom, в свою очередь, заявляет, что категорически не согласна с решением американских властей.

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Приобретение Qualcomm стало уже девятой сделкой, которую Трамп заблокировал с подачи комитета. Тем не менее по своим объемам она почти в 20 раз больше, чем предыдущие восемь вместе взятых.

При этом сделка была далека до завершения, так как еще не все акционеры, получившие предложение, согласились продать свои доли.

В ноябре 2017 года руководство Broadcom встретилось с Трампом. По итогам этой встречи было принято решение перенести штаб-квартиру компании в США. Тем не менее уступки со стороны компании оказались недостаточными для американских властей.

Основанная в 1985 году Qualcomm занимается разработкой процессоров, спутниковых телефонов, платформ виртуальной реальности и других устройств. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 5,7 миллиарда долларов США.

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