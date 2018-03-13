Возле офиса энергетического холдинга ДТЭК проходит акция активистов и народных депутатов Сергея Лещенко (фракция БПП), Виктории Войцицкой (фракция «Самопомич»).

Поводом к акции послужили вопросы экологии, связанные с работой угольной теплоэлектростанции в Днепре. Участники акции утверждают, что пытаются таким образом предотвратить ухудшение экологической ситуации в городе.

Эколог ДТЭК предложила разъяснить ситуацию, связанную со сложностями работы станции, однако депутаты отказались выслушать позицию компании. Представители фракций сосредоточились на требованиях об установлении низкой цены на украинской уголь и снижении тарифов для промышленных потребителей электроэнергии. Вопросы, связанные с загрязнениями от других промышленных предприятий также не входили в зону внимания депутатов.

Напомним, что по данным рейтинга Министерства экологии, крупнейшим загрязнителем воздуха является криворожский Арселор Миттал.

Важно отметить, что Приднепровская ТЭС безальтернативно обеспечивает теплом левобережную часть Днепра, а также поставляет электроэнергию на завод «Днепросталь». Остановка работы станции оставит часть жителей без отопления, а завод может оказаться на грани остановки.

Приднепровская ТЭС – тепловая электростанция в Самарском районе города Днепра. Входит в состав генерирующей компании «Днепроэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит холдинг ДТЭК. На данный момент электростанция активно модернизирует антрацитовые блоки, переводя их на украинский уголь марки Г. По состоянию на март 2018 года на украинский уголь переведены энергоблоки №7 и №8. До конца года на марку Г планируется перевод блоков №9 и №10.

Дефицит антрацита в украинской энергетике возник в следствие блокады украинских шахт Донбасса, организованной народным депутатом Семеном Семенченко (фракция «Самопомич»). В результате этого Украина попала в полную зависимость от поставок дорогого российского антрацита – по данным Государственной фискальной службы в 2017 году валютные расходы на покупку угля в РФ составили $1,522 млрд.

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