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|Опубликовано видео полета летающего электрического такси
|13.03.2018 12:38
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Компания Kitty Hawk, которая создана сооснователем Google Ларри Пейджем, представила свой пассажирский дрон Cora. На YouTube-канале Kitty Hawk было опубликовано видео, в котором показано летательное устройство.
Аппарат является полностью электрическим и имеет запас хода 100 километров на одном заряде, информирует svodka.net.
Дрон уже некоторое время находится в разработке. В недалеком будущем должны начаться его испытания, которые будут проходить в Новой Зеландии. Полеты должны стартовать уже через три года.
По части характеристик известно, что аппарат имеет размах крыльев 3,6 метра. Дрон садится и взлетает вертикально. При этом, в случае полного отказа винтов, для пассажиров предусмотрен парашют.
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