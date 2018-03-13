Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу»

В российском посольстве в США прокомментировали заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который считает, что отравление экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля «явно исходит из России». Об этом во вторник, 13 марта, пишет «Интерфакс», информирует svodka.net.

«Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшена очередная фейковая новость о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала испытывать факты, а потом осуждать?», — заявили в российской дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что «нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей».

12 марта правительство Великобритании пришло к выводу, что набег на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, организовала Россия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, сообщила, что британские власти обсуждают введение аналога американского «закона Магнитского».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу». «Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», — добавила Захарова.

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Тиллерсон в свою очередь объявил, что США «полностью уверены в расследовании Великобритании». «Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном королевстве и будем продолжать тесно координировать действия», — заявил госсекретарь.

В начале марта в британском городе Солсбери нашли Скрипаля, получившего убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году, и его дочь. Как выяснилось позднее, их отравили нервнопаралитическим веществом. Сейчас они находятся в коме. Кроме того, в кому впал полицейский, расследовавший это дело и посещавший дом Скрипаля.

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