За все годы она предприняла три попытки к бегству

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Мария Баст, информирует svodka.net.

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась гражданка Украины, уроженка Луганска, Наталия Серебрий, мать двоих малолетних детей в связи с грубейшим нарушением ее прав на территории России в течение семи лет, которые украинка провела в рабстве у гражданина РФ Вячеслава Р.

В своем обращении пострадавшая Наталия Серебрий рассказала, что все эти годы мужчина, который ее на 27 лет старше, проповедовавший домострой, отобрав у женщины все документы, заперев в квартире, избивал, насиловал, истязал, сравнивал с собакой, которая по его словам, поняла бы его после первого удара. От насильника Наталия Серебрий родила двоих дочерей в 2012 и 2014 году, которые, как рассказала мать, также подвергались физическому насилию со стороны человека, удерживавшего ее насильно в рабстве.

Как рассказала Наталия Серебрий, Вячеслав Р. против ее воли назвал себя ее мужем, хотя своего согласия на такой социальный статус молодая женщина не давала.

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За все годы, сообщила Наталия Серебрий, она предприняла три попытки к бегству, две из них окончились серьезными травмами и избиениями, в третий раз ее спасло крайне тяжелое состояние здоровья и угроза жизни: молодая женщина много месяцев переносила постоянное кровотечение и 15 января 2018 года истязатель испугался, что мать малолетних детей умрет в арендованном доме на его руках и вывез ее в больницу в подмосковном Королеве. Однако в больнице все раны и болезни, возникшие в ходе семи лет истязаний стали известны врачам, так же как и информация кто их наносил Наталии Серебрий, а после снимков МРТ стали видны трещины черепа и сломанные ребра. После угроз насильника и драк с врачами, избиений непосредственно в больнице, молодая женщина решилась уйти в больничной одежде на улицу.

Наталия Серебрий оказалась на улице без документов, денег и с двумя малолетними детьми на руках, сейчас ей доступна только помощь волонтеров.

К специалистам Ассоциации Адвокатов России за Права Человека Наталия Серебрий обратилась с просьбой опубликовать ее обращение к женщинам России и президенту Украины Петру Порошенко. В своем обращении Наталия Серебрий предостерегла российских женщин от мужчин-религиозных фанатиков, реализующих себя в домострое, а в обращении к Петру Порошенко попросила обеспечения безопасности при переезде из России на Украину, так как она лишена возможности вернуться в Луганск, где развернулась зона боевых действий, и она с двуми малолетними детьми вынуждена просить убежища в Киеве.

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Ассоциация Адвокатов России за Права Человека публикует обращение Наталии Серебрий к российским женщинам и президенту Украины Петру Порошенко.

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