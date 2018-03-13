SsangYong, южнокорейский автопроизводитель, входящий в холдинг Mahindra Group, привез на Женевское моторшоу совершенно отличающийся от предшественников образец.

Им стал полностью электрический автомобиль под названием e-SIV, представляющий собой городской кроссовер. Несмотря на то, что это уже пятый по счету электроконцепткар компании, на этот раз она говорит, что именно он демонстрирует «решительный подход к созданию подключенного решения для мобильности наряду с автономным вождением», информирует svodka.net.

Тем не менее, пока это лишь автомобиль со вторым уровнем автономии, и может поддерживать дистанцию от едущих впереди машин и выполнять ряд других несложных функций водительского ассистента. Для внедрения автономии уровня 3, по словам разработчиков, нужно оснастить прототип несколькими дополнительными датчиками.

Название электромобиля расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle. Кроссовер выполнен в «угловом» дизайне с «агрессивной» оптикой, мощным защитным обвесом и большими колесами, обеспечивающими внушительный клиренс. Длина прототипа составляет 4460 мм, ширина — 1870 мм, а высота — 1630 мм, а колесная база находится в пределах 1675 мм.

Взаимодействие водителя с SsangYong e-SIV происходит за счет широкого и понятного информационного дисплея, в то время как приборная панель выдает всю необходимую техническую информацию. Электрокроссовер оснащен четырьмя раздельными сиденьями, причем пассажиры сзади также имеют собственную медиаконсоль.

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Современные технологии в области интеллектуальных систем реализованы в e-SIV в полном объеме. Электрический кроссовер получил функцию распознавания голоса, частичный автопилот, автономную навигацию, дистанционный контроль уровня заряда батареи и ассистент телематики, который позволяет на расстоянии управлять некоторыми функциями авто, такими как включение и выключение питания, работа с кондиционером и др.

На одном заряде электрокар SsangYong e-SIV способен преодолевать расстояние до 450 км – благодаря аккумулятору емкостью 61,5 кВт*ч. Привод концепткара получил мощность 140 кВт (190 л.с.) и обеспечивает разгон до максимальной скорости 150 км/ч.

Компания точно не говорит, когда концепт пойдет в серию и пойдет ли вообще. Однако, по неподтверждённой информации, выход его коммерческой версии на рынок можно ожидать к 2020 году.

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