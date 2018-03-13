Времени, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, ждать не приходится. По мнению российской артистки, «то, что мы имеем, мы имеем надолго».

Российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала российских пропагандистов, которые кричат: «Наш русский Крым!». Об этом она заявила в интервью Радио Свобода, пишет Лига.Новости.

«Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: «Крым наш! Наш русский Крым!». Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике громадный убыток, и мы вообще наделали таких дел…», — подчеркнула Ахеджакова, информирует svodka.net.

Ахеджакова идею «Крымнаш» не разделяет и говорит, что подобные высказывания людей, которые некогда были близки и уважаемы ею, сегодня ранят душу.

По ее словам, времени, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, ждать не приходится. По мнению российской артистки, «то, что мы имеем, мы имеем надолго».

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«Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно», — уверена Ахеджакова.

По ее словам, для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине, чтобы вернула Крым — нужно менять всю российскую систему.

«Я думаю, что у нас вся проблема в системе. И гвоздь программы — наши правоохранители, наши суды, прокуроры, наши следователи. Этот следователь, который ведет дело «банды» Кирилла Серебренникова думал, что «Сон в летнюю ночь» написал Малобродский и украл авторские права…», — убеждена она.

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4 марта 2018 года Ахеджакова заявила, что считает неправильным то, что украинские власти запрещают въезд некоторым российским артистам, которые посетили аннексированный Крым.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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