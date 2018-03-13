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|Генштаб России пригрозил ответом на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску
|13.03.2018 14:29
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Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены.
Вооруженные силы России примут ответные меры на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять»,— заявил генерал армии, информирует svodka.net.
По словам генерала Герасимова, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в Дамаске. «В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции»,— уточнил начальник Генштаба.
Валерий Герасимов уточнил, что, по информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот случай и должен будет стать американский удар.
Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициированная правительством Башара Асада химическая атака.
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