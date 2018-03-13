Для решения проблемы с автомобилями на еврономерах в Верховную Раду будет внесен согласованный профильным комитетом и активистами законопроект, который удешевит растаможку на границах, а за его основу будет взят молдавский аналог.

Об этом активисты заявили после консультаций с главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, информирует svodka.net.

Как сообщается на странице «Авто Евро Сила», дополнительные обсуждения пройдут на заседании комитета 21 марта, куда будут приглашены нардепы, члены Кабмина и, собственно, активисты движения.

Глава «АЕС» Олег Ярошевич подчеркнул, что с самой Южаниной достигнуто принципиальных договоренностей.

«Этот закон был апробирован в Молдове, мы же должны внести свои коррективы, изменения, чтобы он удовлетворил украинцев, а не чиновников и Верховную Раду. Южанина заверила, что у власти есть политическая воля для решения этого вопроса», — подчеркнул он.

Читайте: Компактный кроссовер Lexus UX представили на автосалоне в Женеве

В свою очередь Южанина в эфире радио «Голос столицы» заявила, что законопроект передан на согласование активистам.

«Аналогичная ситуация была в Молдове, там уже использовали такой вариант выхода из акцизного налога. Его могли оплатить граждане, чтобы получить возможность зарегистрировать автомобили в стране, встать на «законные рельсы», чтобы впредь не злоупотреблять нормами таможенного законодательства», — сказала она.

По словам нардепа, в Украине также планируют дать возможность гражданам растаможить свои автомобили по определенной ставке, для того, чтобы поставить их на учет.

Читайте: Еврономера на украинских дорогах: когда закончится "лафа"

«Следующий шаг — параллельно внести изменения в законодательство, чтобы в будущем запретить злоупотреблять пробелами в законе, которые сейчас используют люди и завозят автомобили», — отметила Южанина.

При этом она добавила, что проект решения по «евробляхах» ее комитет передал на согласование активистам. Но и между самих владельцев авто на еврономерах нет единой позиции, более того, разные мнения общественных активистов мешают им достичь единой позиции в своих требованиях.

«Активисты не всегда идут на соглашение с теми компромиссными вариантами, которые мы предлагаем. Потому что есть желание ничего не платить или платить чисто символическую сумму в размере 50-100 евро. Такого быть не может. Да и сами активисты сейчас разделились на определенные направления — некоторые соглашается с компромиссным вариантом комитета, некоторые стоят на своем, что «мы ничего не будем платить». Мне трудно работать в этом направлении», — сказала Южанина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира