Комментарий от представителей Матвиенко не удалось получить

В деле об аргентинском наркотрафике появилось имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают хозяином крупной партии кокаина, требуя переслать багаж через диппочту, заявил, что часть «вещей» из чемодана принадлежит именно Матвиенко, информирует svodka.net.

Об этом говорится в показаниях главного свидетеля обвинения — сотрудника посольства России в Аргентине Игоря Рогова. Дождь ознакомился с протоколом его допроса от 3 декабря 2017 года.

Рогов работает в посольстве завхозом с осени 2016 года. Именно он, проводя осмотр школы в ноябре 2016 года, нашел чемоданы с кокаином. Багаж, согласно материалам дела, принадлежал Ковальчуку. Оставить чемоданы в посольстве ему разрешил прежний завхоз — Али Абянов. Сейчас он также арестован и является фигурантом дела.

«В одном из разговоров, насколько помню, в июле 2017 года, Ковальчук спросил „как там мои чемоданы?“, — говорится в показаниях Рогова, — Это был первый раз после ноября 2016 года, когда он заговорил об этом, бесспорно, полагая, что я должен знать о них от Абянова. Я сделал вид, что удивился, так как Абянов говорил мне о коробках, а не о чемоданах и уточнил к Ковальчука: „там все-таки чемоданы, а не коробки?“. На это он мне ответил, что да, на самом деле там чемоданы, в которых его вещи, вещи Абянова и даже „вещи Матвиенко“, имея в виду бесспорно председателя Совета Федерации Матвиенко В.И.».

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На момент публикации материала Дождю не удалось получить комментарий от представителей Матвиенко.

О сфере деятельности Ковальчука официальных данных нет. В справке о личности разыскиваемого из его арестного дела (документы, которые были представлены в суд для его заочного ареста) в графах о профессии и последнем месте работы, а также образовании обозначено «сведения отсутствуют». Его адвокат Владимир Жеребенков сообщал Дождю, что Ковальчук был сотрудником службы безопасности российского посольства Германии. При этом МИД России официально опроверг, что Ковальчук входил в число именно российских дипломатов.

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