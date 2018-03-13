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В Киеве на металлобазе найдено тело ребенка
13.03.2018 14:59
В Киеве на металлобазе найдено тело ребенка

В Киеве в Соломенском районе на улице Бакунина,3 нашли мертвого младенца.

Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом, информирует svodka.net.

Во время разгрузки в железном баке и было обнаружено бездыханное тело новорожденного.

На место ЧП выехали полиция и следственно-оперативная группа, которые будут выяснять обстоятельства смерти ребенка.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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