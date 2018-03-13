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- В Киеве на металлобазе найдено тело ребенка
|В Киеве на металлобазе найдено тело ребенка
|13.03.2018 14:59
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В Киеве в Соломенском районе на улице Бакунина,3 нашли мертвого младенца.
Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом, информирует svodka.net.
Во время разгрузки в железном баке и было обнаружено бездыханное тело новорожденного.
На место ЧП выехали полиция и следственно-оперативная группа, которые будут выяснять обстоятельства смерти ребенка.
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