Рыбка стала известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем говорилось о неформальных переговорах Дерипаски с вице-премьером правительства России Сергеем Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обращались к властям Таиланда с запросом о встрече с задержанной Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, информирует svodka.net.

По их словам, ФБР запрашивало встречу с Рыбкой у Миграционной службы Таиланда на прошлой неделе, однако получило отказ. Его объяснили тем, что с задержанными иностранцами могут встречаться только близкие родственники и представителями.

Рыбку задержали в Таиланде в конце февраля. После этого она пообещала рассказать американским спецслужбам о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом. В своем обращении Рыбка сказала, что передаст США аудио- и видеоматериалы об этом в обмен на помощь и политическое убежище.

В начале марта Рыбка в интервью The New York Times рассказала, что у нее есть 16-18 часов записи разговоров российского бизнесмена Олега Дерипаски о вмешательстве России в американские выборы с его помощниками. По словам Рыбки, у Дерипаски был «план по поводу выборов» в США. Деталей она не уточнила.

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В Госдепартаменте США ее заявления назвали «довольно странной историей». Представитель посольства США в Таиланде заявил, что там знают о задержании Рыбки, но не занимаются связанными с ней вопросами, так как она не гражданка США.

Рыбка стала известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем говорилось о неформальных переговорах Дерипаски с вице-премьером правительства России Сергеем Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии. Расследование основывалось на публикациях Рыбки в инстаграме и ее книги о «соблазнении миллиардера».

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