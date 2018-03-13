Новая кандидатура, предложенная Трампом, должна быть утверждена Конгрессом США.

Президент США Дональд Трамп сменил главу Госдепартамента. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter, информирует svodka.net.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении.

Новая кандидатура, предложенная Трампом, должна быть утверждена Конгрессом США.

В декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. «Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах», — отмечал Трамп.

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The New York Times в ноябре сообщала, что Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США. По информации издания, Тиллерсон должен был покинуть пост, а его место занял бы Помпео.

Глава нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон был назначен Трампом на пост госсекретаря в декабре 2016 года. Помпео был главой ЦРУ с января 2017-го.

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