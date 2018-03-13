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|Сборная Украины отказалась от участия в этапе Кубка мира по биатлону в России
|13.03.2018 15:23
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Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но «все правила имеют исключения»
Сборная Украины не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия), сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, информирует svodka.net.
«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. (…) Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал министр на странице в Фейсбуке во вторник.
При этом И.Жданов подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но «все правила имеют исключения». «Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила», — добавил он.
Ранее И.Жданов призывал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
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Этап Кубка мира по биатлону состоится 22-25 марта в Тюмени.