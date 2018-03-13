По данным украинской разведки, на полигонах ВС РФ на границе с Украиной идет скрытая подготовка так называемых отрядов русских казачьих организаций

Руководство страны-агрессора РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии ООН. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, пишет Лига.Новости.

«На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка так называемых отрядов русских казачьих организаций для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины», — отмечается в сообщении, информирует svodka.net.

Украинская разведка установила, что основная направленность подготовки «казачьих подразделений» свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения в ОРДЛО путем дискредитации выступлений местных жителей, которые недовольны российской оккупацией.

«Среди других основных направлений подготовки этих так называемых казаков является организация и проведение провокационных антиукраинских мероприятий, чтобы создать иллюзию роста числа сторонников идеи «русского мира» в ОРДЛО», — говорится в сообщении.

Читайте: Москва серьезно настроена на участие в миротворческой миссии на Донбассе? - Злой одессит

5 марта 2018 года сообщалось, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира