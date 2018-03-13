Пожар в трамвае сопровождался сильным задымлением салона. Однако, все пассажиры смогли выйти самостоятельно еще до приезда пожарных.

svodka.net/

В Запорожье во вторник, 13 марта, на конечной остановке загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, информирует svodka.net.

Пожар вспыхнул в кабине водителя трамвая. Пассажиры, которые находились в салоне, смогли выйти самостоятельно. Никто из пассажиров не пострадал.

svodka.net/

Читайте: "Киевпастранс": Проезд в столичном трамвае можно оплатить поцелуем

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Отмечается, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира