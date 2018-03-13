|Новости технологий: Новой звездой интернета стал робот-танцор (ВИДЕО)
|13.03.2018 16:03
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Робота ANYmal научили подстраивать свои движения под разные мелодии. После смены музыки этому, на первый взгляд, неуклюжему созданию необходимо только несколько секунд, чтоб «придумать» новый танец.
svodka.net/
ANYmal является творением ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он имеет четыре ноги, может преодолевать различные препятствия и испытания, информирует svodka.net.
Раньше разработчики устраивали ANYmal жесткие проверки: заставляли его лазить по лестнице, по трубам, бродить в лесу. Сейчас же ученые решили подарить своему творению умение плясать. На днях в интернете появился видеоролик, на котором запечатлен танец робота, где он самостоятельно подбирает движения под ту или иную мелодию.
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Работает ANYmal благодаря 12 электромоторам. Его особенность состоит в том, что ноги могут «шевелиться» в разных плоскостях, а не только в одном направлении, передают новости технологий.
Без подзарядки этот железный четвероногий друг может работать около двух часов.