В российском ведомстве требуют обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

Москва обеспокоена намерениями украинских националистов помешать проведению 18 марта выборов президента России в дипучреждениях РФ на территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, информирует svodka.net.

«В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В МИД РФ считают, что «подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка».

В российском ведомстве требуют обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

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При этом в российском МИД уже заявили об ответственности украинской власти за последствия акций.

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств», — говорится в заявлении.

Ранее Националисты заявили о намерении заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России 18 марта 2018 года.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму и и призывает ЕС ввести санкции против лиц , причастных к этому процессу.

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