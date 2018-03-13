Деловые Сводки
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|Сбежавшая Савченко так и не появилась в ПАСЕ
|13.03.2018 16:35
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Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко не присутствовала на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, потому, что на сегодняшний день проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже.
Об этом рассказал нардеп от «Народного фронта», заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский, информирует svodka.net.
«Я не знаю, где находится Савченко, мне об этом неизвестно. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В это время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там госпожа Савченко отсутствует», – заявил Логвинский в комментарии РБК-Украина.