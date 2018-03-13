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|Разработчик отравляющего вещества заявил, что Скрипаля и его дочь "невозможно излечить"
|13.03.2018 16:43
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По предположению Мирзаянова, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента (прекурсора) и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль. Формулу «Новичка» в России не рассекречивают, и потому «немыслимо», чтобы это вещество могла использовать другая страна
Британская газета Telegraph взяла интервью у химика Вила Мирзаянова, бывшего сотрудника саратовского предприятия ГНИИОХТ (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), где разрабатывались отравляющие вещества «Новичок». В 90-е годы на Мирзаянова в России было заведено уголовное дело о разглашении гостайны после того, как он раскрыл детали разработок института. Сейчас химик живет в штате Нью-Джерси в США, информирует svodka.net.
По прогнозу Мирзаянова, если Скрипаля и его дочь Юлию действительно отравили «Новичком», то даже при благоприятном развитии событий они вряд ли смогут полностью поправиться.
«Их практически невозможно излечить. Он (яд) минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Эти люди, мужчина и его дочь, ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», — заявил химик.
Британский премьер Тереза Мэй ранее сообщила, что Скрипаль и его дочь получили антидот, но по состоянию на вторник оба по-прежнему находятся в коме.
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По предположению Мирзаянова, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента (прекурсора) и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль. Одной дозы этого, по его мнению, могло хватить для летального исхода:
«Даже 10 граммов вещества уже много. В летнее время только двух граммов будет довольно, чтобы убить 500 человек», — сказал он.
Мирзаянов заявил, что формулу «Новичка» в России не рассекречивают, и потому «немыслимо», чтобы это вещество могла использовать другая страна: «Только Россия могла это сделать… Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», — считает химик.