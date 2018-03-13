Скандал вокруг отравления в Великобритании разведчика Сергея Скрипаля разгорается — премьер страны Тереза Мэй дала России время до вечера вторника, 13 марта, чтобы пояснить, как нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили против Скрипаля и его дочери, попало на британскую территорию. Если этого не будет, Британия будет трактовать отравление как незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства, и уже в среду Лондон готов будет объявить об ответных мерах.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович пояснил «Апострофу», какими могут быть эти меры и почему президент РФ Владимир Путин может сгореть в аду процесса, который он же и запустил, информирует svodka.net.

По требованию британской стороны ответ от России [по поводу отравления Сергея Скрипаля] должен поступить не позднее сегодняшнего дня. Уже были заявления, сделанные США, совместные заявления Терезы Мэй и Эммануэля Макрона о том, что ответ Лондона будет скоординирован с ближайшими союзниками Великобритании. Сказанное Терезой Мэй в британском парламенте — это действительно ультиматум, который не имеет двойного дна. Слова, которые она использовала, можно брать на веру, они были использованы в прямом смысле, в том числе о том, что, если Россия не предоставит убедительных аргументов по поводу других версий, то это является незаконным применением силы другим государством против Соединенного Королевства.

Незаконное применение силы против Соединенного Королевства другим государством повлечет за собой и все соответствующие последствия, включая скоординированные с ближайшими союзниками Великобритании действия. Я хотел бы надеяться, что будут наложены персональные санкции на Путина. Но это лишь только моя надежда, а не уверенность.

Думаю, что люди, которым сегодня точно не по себе, – это [российский олигарх] Роман Абрамович и, с еще большей вероятностью, [первый замглавы правительства РФ] Игорь Шувалов. Попадание под персональные санкции таких людей будет означать не только аннулирование их виз и запрет на въезд в эти страны, но и замораживание их активов. Поверьте, там есть что терять.

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Мне кажется, что на наших глазах не просто разворачивается осторожный скандал – это абсолютно беспрецедентный со времен Второй мировой войны акт агрессии Российской Федерации против страны-члена НАТО, страны-члена «Большой семерки». И это набег сделано таким способом, что и НАТО, думаю, смотрит на ситуацию очень внимательно. Потому что использованы боевые летальные нервно-паралитические вещества одним государством против Великобритании, члена НАТО, и устав Альянса расценивает это как набег на весь Альянс. Это очень серьезные вещи: такого я не помню, просто потому, что такого не было.

Не надо забывать еще и то, что производство этих веществ запрещено. И Россия поставила свою подпись под запретом. Путину придется ответить не только за то, что это вещество было применено против Великобритании, но и за то, что оно вообще существует. Я думаю, это будет часть комплексного ответа Великобритании и ее союзников.

Соответственно, я желаю Владимиру Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен. Хабалка Мария Захарова подлила настоящего керосина в этот огонь, заявив, что выступление Терезы Мэй – это очередной цирк в британском парламенте. В этих обстоятельствах она прямым текстом оскорбила высшие органы британской власти. Честно говоря, не помню, чтобы дипломаты или так называемые дипломаты каких-либо стран выражались в таких тонах. Это прерогатива, может быть, Саддама Хусейна перед повешением или типажей вроде Муаммара Каддафи и Ким Чен Ына. Но, в общем-то, поскольку рыба гниет с головы и сам Путин превратился в диктатора, который пугает весь мир «ядерной дубиной», от путинских холуев другого ожидать не приходится.

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