Сегодня, 13 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,320.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,322.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 347701.92 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 099.50 грн. Напомним, что в вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 117.88 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1385. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1212.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота во вторник не демонстрирует единой динамики, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в феврале.Показатель инфляции является одним из ключевых индикаторов для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решения о политике повышения базовой процентной ставки. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.

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