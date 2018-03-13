Информацию озвучил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Представители Главного управления разведки установили, что в приграничных областях на полигонах Вооруженных сил РФ инструкторы готовят отряды т.н. «русских казачьих организаций» для дальнейшей переброски в зону военного конфликта на Донбассе, информирует svodka.net.

С таким заявлением на брифинге во вторник, 13 марта, выступил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает агенство «Укринформ».

«Руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии. На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов «русских казачьих организаций» для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины», -сказал он.

Кроме того, по словам Гуцуляка, было установлено, что основная направленность подготовки т.н. «казачьих подразделений» свидетельствует о том, что их планируют привлекать к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в т.ч. и путем дискредитации выступлений населения временно оккупированных районов Донбасса.

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