Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы.

Источники американского издания The New York Times назвали причину увольнения президентом Дональдом Трампом госсекретаря Рекса Тиллерсона, информирует svodka.net.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Трамп принял решение уволить Тиллерсона в рамках создания новой команды переговорщиков по ядерной проблеме КНДР.

В частности, Трамп рассчитывает на ее помощь в предстоящих переговорах с Ким Чен Ыном, которые вероятно пройдут в мае.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, и ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

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В свою очередь, заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не разговаривал с президентом и не знает причину своего увольнения.

О своем решении отправить Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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