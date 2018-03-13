Деловые Сводки
|Сильные взрывы и дым: в Киеве вспыхнуло АТП "Полиграфкнига" (ВИДЕО)
|13.03.2018 18:43
|
В Киеве на улице Туполева произошел мощный пожар, который сопровождается взрывами разной мощности.
svodka.net/
Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.
«Полсотни пожарных борются с огнем на АТП «Полиграфкнига». Очень серьезный пожар прямо сейчас вспыхнул на АТП «Полиграфкнига», что на улице Туполева, 17ж (около 500 квадратных метров). Информации о пострадавших пока нет. Слышны звуки взрывов. Есть угроза распространения огня на близлежащие здания. На месте работают более 50 бойцов пожарной охраны (на 10 автомобилях, у некоторых даже кончилась вода), полицейские и врачи», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли экстренные службы и медики.
Читайте: В Киеве на металлобазе найдено тело ребенка