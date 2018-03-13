В феврале фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза из-за более существенного, чем ожидалось, подорожания сырых продуктов питания и топлива.

Об этом заявили в Национальном банке Украины, информирует svodka.net.

Усилению инфляционного давления в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта, отметили в НБУ.

Таким тенденциям на валютном рынке, между других факторов, способствует и проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале замедлился (до 22,9% г/г), однако, как и в январе, превышал прогноз.

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Цены на сырые продукты питания росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало нисходящую динамику цен на них на мировых рынках.

Однако замедление роста цен на мясо и молоко было не таким существенным, как прогнозировалось.

Кроме того, более существенно, чем ожидалось, ускорился рост цен на фрукты, в том числе из-за повышения цен на бананы в результате снижения мирового урожая.

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Также увеличились темпы роста цен на овощи борщевого набора, прежде только капусту, свеклу и морковь, вследствие уменьшения предложения качественной продукции и значительных объемов экспорта этой продукции.

Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец и другие, значительная часть которых импортируется).

По оценкам Национального банка, монетарные условия являются пока довольно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

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