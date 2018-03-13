Олег Табаков — один из моих любимых актёров. Мне он, например, очень нравился в роли Искремаса в фильме «Гори, гори, моя звезда». Без него наше кино просто невозможно представить!

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Об этом в блоге на «Обозревателе» пишет ученый Сергей Талк, информирует svodka.net.

«Правда, умер он 11 марта 2014 года, когда подписал письмо в поддержку политики диктатора Путина за войну с Украиной. Ну и что, что захоронят его четыре года спустя. Это бывает. В России всё чаще и чаще.»

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