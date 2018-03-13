Деловые Сводки
|«Это бывает. В России все чаще и чаще»: ученый заявил, что Олег Табаков умер еще в 2014 году
|13.03.2018 19:29
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Олег Табаков — один из моих любимых актёров. Мне он, например, очень нравился в роли Искремаса в фильме «Гори, гори, моя звезда». Без него наше кино просто невозможно представить!
svodka.net/
Об этом в блоге на «Обозревателе» пишет ученый Сергей Талк, информирует svodka.net.
«Правда, умер он 11 марта 2014 года, когда подписал письмо в поддержку политики диктатора Путина за войну с Украиной. Ну и что, что захоронят его четыре года спустя. Это бывает. В России всё чаще и чаще.»
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