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«Это бывает. В России все чаще и чаще»: ученый заявил, что Олег Табаков умер еще в 2014 году
13.03.2018 19:29
«Это бывает. В России все чаще и чаще»: ученый заявил, что Олег Табаков умер еще в 2014 году

Олег Табаков — один из моих любимых актёров. Мне он, например, очень нравился в роли Искремаса в фильме «Гори, гори, моя звезда». Без него наше кино просто невозможно представить!

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Об этом в блоге на «Обозревателе» пишет ученый Сергей Талк, информирует svodka.net.

«Правда, умер он 11 марта 2014 года, когда подписал письмо в поддержку политики диктатора Путина за войну с Украиной. Ну и что, что захоронят его четыре года спустя. Это бывает. В России всё чаще и чаще.»



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