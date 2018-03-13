Денис Бровченко, приговоренный греческим судом к 180 годам тюрьмы за организацию перевозки сирийских беженцев, признает, что нарушил закон, но считает наказание несоизмеримым.

Греческий суд приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам заключения за организацию перевозки сирийских беженцев. Об этом заявил брат осужденного украинца Андрей, информирует svodka.net.

«Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев с Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распространенная вакансия в Европе. А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого – пожизненное заключение», – говорится в обращении Дениса Бровченко.

По словам Бровченко, власти Греции не дают украинцам возможности защитить себя.

«Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде… Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям убегать от войны в Европу, которая их принимает. Зверское преступление, не так ли? Не спорим, закон был нарушен и за это нужно нести наказание, но оно несоизмеримо с содеянным!» – добавил моряк.

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Бровченко заявил, что украинцев судят как организаторов перевозки мигрантов, хотя они «являются обманутыми исполнителями».

«Очень интересный момент: обвиняемые за такие же преступления граждане ЕС или Турции сидят здесь максимум пару лет и освобождаются. То есть с их государствами удалось достичь некой договоренности. Почему же с нашими это невозможно?» – отметил он.

Впервые о массовом аресте украинцев в Греции по подобным обвинениям сообщалось в феврале 2017 года. Огласку случай получил после пресс-конференции родственников задержанных, которая прошла в Киеве.

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