Канцлер ФРГ Ангела Меркель подписала коалиционное соглашение, предусматривающее радикальный пересмотр энергетической политики страны.

Документ, представляющий собой план действия коалиционного правительства на ближайшие 4 года, предусматривает форсированное развитие возобновляемой энергетики, ускоренный отказ от углеводородного топлива и диверсификацию источников его поставок, информирует svodka.net.

В частности, Германия намерена к 2033 году вдвое (до 66%) увеличить долю солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии. Одновременно до конца 2018 года ФГР должна выработать план по отказу страны от электростанций на угле. Это, как ожидается, серьезно ударит по угольной промышленности России. После этого будут закрыты все ТЭС, работающие на газе.

Кроме того, планируется сократить потребление электричества. Выработку электроэнергии к 2050 году планируется снизить вдвое за счет использования энергосберегающих технологий.

Помимо этого, Германия намерена лишить «Газпром» монополии на поставку природного газа в страну. Для этого на северном побережье страны будет возведена инфраструктура для закупки СПГ, в частности — терминал по приему сжиженного газа. Доля Германии с структуре поставок топлива на сегодняшний день составляет 27%.

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